دمشق ـ هدى العبود



أكد الفنان ليث المفتي لـ«الأنباء» ان الأعمال التي تثير الجدل وتترك الأثر المطلوب في عقول المشاهدين هي الأعمال التي يوافق عليها دون السؤال عن الأجر المادي، وذلك من اجل ان يضاف لمسيرته الفنية كل ما يستفيد ويفيد المشاهد، وضرب مثلا مسلسل أبناء القهر الذي ما زال في مخيلة الناس في اي مكان أتواجد فيه والمضحك المبكي ان البعض يظن أنني فعلا مصاب بمرض الايدز وما اعمل عليه أن أكون فنانا يترك أثرا ايجابيا في عقول ونفوس المشاهدين.



وعن شخصيته في عمله الجديد «كرزون» قال لـ «الأنباء»: أجسد شخصية ربيع شخصية مفعمة بالإشكاليات من حيث شرورها وسلبياتها باستغلال الناس لتحقيق مآربها الشخصية، ولم أتوقف عند ذلك بل عمدت الى استغلال الرجل الذي قام بتربيتي، وابنة أخيه فأعمل على استغلالها والاستيلاء على أموال والدها، لكنها تكتشف ما فعلته وتحاول قتلي، ونظرا لحبي للانتقام وشعوري بالدونية تجاه تلك العائلة والمحيط الذي تربيت بظله، قررت وأنا بكامل قواي العقيلة المريضة، وما امتلكه من مكنونات الشر (أن أقوم بإذلال ابنته لأنها كانت تنظر للآخرين نظرة متعالية وفوقية وأنهم من غير مستواها من هنا تجرعت الفقر والكره لكل من هو يملك المال) باختصار شخصية ربيع رئيسة محورية محركة لكافة أحداث المسلسل، هدفنا أن يعي الناس الذين يمتلكون المال ان الناس الفقراء خلقهم الله من روح ودم.



وعن مضمون العمل قال المفتي: مسلسل كرزون دراما اجتماعية معاصرة مكونة من 33 حلقة ستعرض خلال شهر رمضان القادم 2022 تدور أحداثها حول أسرة غنية يضيق الأب ذرعا باستهتار ابنته فيستغل حادثة انفجار مرفأ بيروت ويتفق مع زوجته ليلقنها درسا لن تنساه، من خلال تسليط الضوء على قضايا هامة جدا مثل مافيا تجارة الأعضاء ويكشف عن لغز يتعلق بانفجار بيروت والأزمة التي حصلت في البنوك اللبنانية، والأثر السلبي الذي تركه الانفجار على أموال السوريين المودعة بالبنوك اللبنانية.



يذكر ان مسلسل كرزون من تأليف الكاتب مروان قاووق وإخراج رشاد كوكش، وانتاج شركة أفاميا ومن ابرز الفنانين المشاركين فيه وفاء موصلي ومها المصري وأسامة كوكش وعلي كريم وعامر علي وعبير شمس الدين وليليا الأطرش وماهر مرعي وآخرون.