دارين العلي



تمكن فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء مساء اليوم من ضبط مخالفة متشعبة في احدى محطات الوقود قيد الانشاء في محافظة الجهراء، حيث تتنوع ما بين سرقة تيار ووضع تمديدات دون علم الوزارة وتغيير أحجام مصهرات بالإضافة الى نقل معدات الكهرباء دون إجراء رسمي.



وقال نائب رئيس الفريق احمد الشمري في تصريح لـ"الأنباء" ان العملية تمت بعد رصد الموقع لفترة طويلة وبسرية تامة للتحقق من التعدي الحاصل على الشبكة، حيث ثبت القيام بتغيير حجم الكيبل دون علم الوزارة وكذلك نقل معدات الكهرباء دون علم الوزارة وايصال التيار بشكل مخالف ما يعتبر مخالفة جسيمة قد تعرض مرتكبها الى المساءلة القانونية والخضوع للتحقيق في وزارة الداخلية او العدل.

وشدد على انه لا تهاون مع هذه المخالفات الجسيمة التي تترتب عليها غرامات مالية كبيرة وعقوبات قد تصل الى السجن، مؤكدا انه لن يتم الرضوخ لأي ضغوط لمحاولة ثني الفريق عن القيام بواجباته.