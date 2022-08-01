توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية وغائم جزئيا لنهار اليوم الاثنين، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

أما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة ورطبا خاصة على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 42 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 33 درجة مئوية.