توفّيت الممثلة الأميركية نيشيل نيكولس التي عُرفت بدورها المميز في سلسلة "ستار تريك" الشهيرة عن 89 عاما، وفق ما أعلنت عائلتها في بيان.

وكشف ابنها كايل على موقعها الرسمي uhura.com إن "والدتي نيشيل نيكولس توفّيت وفاة طبيعية، وهي عاشت حياة زاخرة وشكّلت قدوة لنا جميعا".

وأوضح ناطق باسم العائلة أن الممثلة فارقت الحياة في سيلفر سيتي (ولاية نيو مكسيكو) حيث كانت تعيش مع ابنها.

وجسّدت في مسلسل الخيال العلمي "ستار تريك" المنتج في الستينات الضابطة نيوتا أوهورا ذات الأصول الإفريقية والتي تتقن اللغة السواحلية، سرعان ما تحوّلت رمزا من رموز النضال من أجل الحقوق المدنية.

وفي السبعينات، أعدّت نيكولس شريط فيديو لمساعدة وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) على انتقاء رواد فضاء، لا سيّما في أوساط النساء والأقليات.

جدير بالذكر أن غريس ديل نيكولس ولدت في 28 ديسمبر 1932 في شيكاغو، وبدأت مسيرتها في الرابعة عشرة، راقصة ومغنية في فرقة ديوك إلينغتون.

واشتهرت نيكولس خصوصا بدورها في السلسلة الأولى من "ستار تريك"، كما مثّلت في مسلسلات تلفزيونية أخرى وسجّلت ألبومين وشاركت راقصة في العرض الأوبرالي "بورغي أند بيس" إلى جانب سامي ديفيس جونيور.

وأدّت نيكولس دور أوهورا، والاسم مشتقّ من كلمة الحرية في السواحلية، في الأفلام الستة الأولى المقتبسة من سلسلة "ستار تريك"، وفقما ذكرت "فرانس برس".