أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم زيادة عدد مقاعد القارة في كأس العالم 2026 بعد إقرار زيادة عدد منتخبات البطولة.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان، صباح اليوم الإثنين، إنه قرر تعديل نظام التصفيات المؤهلة للبطولة، بعد قرار منح القارة الآسيوية 8 مقاعد مباشرة في كأس العالم 2026، بجانب فرصة للتنافس على مقعد إضافي في تصفيات عبر القارات.

وجاءت زيادة عدد المنتخبات الآسيوية المشاركة في كأس العالم 2026 إلى 8 مقاعد ونصف بعد قرار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بزيادة عدد منتخبات البطولة نفسها إلى 48 منتخبا.

وكان فيفا قد أسند تنظيم كأس العالم 2026 إلى 3 دول دفعة واحدة، هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع إقرار مجلسه زيادة عدد منتخبات البطولة إلى 48 منتخبا.

وبجانب نسبة المقاعد الآسيوية فإنه من المنتظر أن تحظى قارة أفريقيا بـ9.5 مقاعد بدلا من 5، والكونكاكاف بـ6 مقاعد بدلا من 3.5، وأمريكا الجنوبية بـ6 مقاعد بدلا من 4.5، وأوقيانوسيا بمقعد ونصف بدلا من نصف مقعد.

كما أنه من المنتظر أن تحظى أوروبا بنصيب الأسد من المقاعد، بواقع 16 مقعدا بدلا من 13، ليصبح الإجمالي 48 منتخبا.