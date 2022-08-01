غادرت أول شحنة حبوب أوكرانية ميناء أوديسا الأوكراني اليوم الاثنين بموجب اتفاق تم التوصل إليه في 22 يوليو مع روسيا في إسطنبول، على ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وأوضحت الوزارة أن "سفينة رازوني غادرت ميناء أوديسا باتجاه مرفأ طرابلس في لبنان، وينتظر أن تصل إلى إسطنبول في الثاني من أغسطس، وستواصل طريقها إلى وجهتها إثر عمليات تفتيش ستتم في إسطنبول".

"سفن أخرى"

جاء ذلك بعد أن كانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في وقت سابق أن أول سفينة محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية ستتحرك من ميناء أوديسا بموجب اتفاق لتوفير ممر آمن مضمون.

وقالت إنه سيتم انطلاق المزيد من السفن تباعاً، وأضافت أن السفينة رازوني التي ترفع علم سيراليون والمحملة بالذرة ستتوجه إلى لبنان، موضحة أنه "تم الاتفاق على أن تغادر سفينة الشحن التي ترفع علم سيراليون والمحملة بالذرة من ميناء أوديسا في أول أغسطس للتوجه إلى لبنان".

كما أردفت أنه "من المقرر نشر سفن أخرى في نطاق الممر المحدد والطريقة المتفق عليها" بموجب اتفاق 22 يوليو.

افتتاح مركز تنسيق تصدير الحبوب

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد أعلن رسمياً الأربعاء افتتاح مركز تنسيق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في إسطنبول بموجب الاتفاق التاريخي الموقع في 22 يوليو.

وقال أكار في مراسم قصيرة، إن المركز الذي يقع في أكاديمية عسكرية سيديره "5 ممثلين من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بالإضافة إلى تركيا، بعدد متساو من العسكريين والمدنيين".

كما شدد على أن استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية سيعود بالنفع على العالم، مضيفاً أن أكثر من 25 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عالقة بالموانئ.

3 موانئ أوكرانية

كذلك أكد أن هدف مركز التنسيق هو تأمين تصدير الحبوب من 3 موانئ أوكرانية، لافتاً إلى أن التخطيط لتصدير أولى شحنات الحبوب الأوكرانية مستمر، وأن القوافل ستبحر من موانئ أوديسا وتشرنومورسك ويوزني.

فيما أوضح أنه لا حاجة لنزع الألغام من الموانئ الأوكرانية في هذه المرحلة.

"استئناف العمل"

بالتزامن أعلنت البحرية الأوكرانية، الأربعاء، أن الموانئ الأوكرانية الثلاثة المخصصة لتصدير الحبوب "استأنفت عملها".

وقالت: "في إطار توقيع اتفاق حول فتح الموانئ الأوكرانية لتصدير الحبوب، استأنفت موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني (بيفديني) العمل".

لمدة 4 أشهر

يذكر أن روسيا وأوكرانيا وقعتا اتفاقاً الجمعة لمدة 4 أشهر بوساطة أنقرة والأمم المتحدة من أجل إعادة تصدير الحبوب والأسمدة بعد توقفها بسبب النزاع لتخفيف أزمة الغذاء العالمية.

كما سيشرف مركز التنسيق المشترك في إسطنبول على عمليات المغادرة من 3 موانئ أوكرانية، حيث يتعين على السفن الإبحار بعيداً عن الألغام. وسيقوم المركز بتفتيش السفن القادمة بحثاً عن أسلحة، فيما تمر جميع السفن عبر المياه التركية.