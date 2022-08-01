افتتح رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد اليوم الاثنين، مركزا مؤقتا للاطفاء في مدينة المطلاع لتغطية الاستجابة للحوادث والبلاغات في المدينة والمناطق المحيطة فيها.

وقالت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالقوة في بيان صحافي، ان ذلك يأتي بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ طلال الخالد، بسرعة إنشاء مركز إطفاء مؤقت في مدينة المطلاع.

وأضافت أن افتتاح مراكز جديدة تأتي ضمن خطط قوة الاطفاء وبالتزامن مع إنشاء مدن ومناطق جديدة بدولة الكويت لتقليص فترة الاستجابة للوصول إلى مكان الحادث.

وذكرت ان المركز الجديد جهز بأحدث الآليات والمعدات لحين الانتهاء من إنشاء المراكز الرئيسية التابعة للمدينة تحقيقا للأمن المجتمعي وحماية للأرواح والممتلكات.