أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين، حرص لبنان على حقوقه في المياه الاقليمية وثرواته الطبيعية وعدم التساهل فيها تحت اي اعتبار.

وقال عون في حفل تخريج ضباط في الجيش والقوى الأمنية بمناسبة الذكرى ال77 لتأسيس الجيش اللبناني ان "المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية البحرية هدفها الحفاظ على حقوق لبنان والوصول من خلال التعاون مع الوسيط الامريكي الى خواتيم تصون حقوقنا وثرواتنا وتحقق فرصة لاعادة انتعاش الوضع الاقتصادي في البلاد".

وجدد الحرص على المحافظة على الهدوء والاستقرار على الحدود الجنوبية و"التي تنفذها بأمانة وحرفية قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بالتعاون والتنسيق مع الجيش".

واضاف ان الاحتفال بعيد الجيش يحل هذا العام مع ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة تمر بها البلاد وان لبنان "يعيش وطأة التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة" مؤكدا السعي لابقاء لبنان "بعيدا عن كل التجاذبات والتأثيرات".

وفي الشأن الحكومي أعرب الرئيس عون عن أمله الا يكون مصير انتخاب رئيس الجمهورية (المرتقب في نهاية اكتوبر المقبل) مماثلا لمصير تشكيل الحكومة الجديدة "التي لم تتوافر لها حتى الساعة المقومات والمعايير الضرورية لتكون حكومة فاعلة وقادرة على القيام بمسؤولياتها حاضرا ومستقبلا.

وكان الرئيس عون كلف في يونيو الماضي نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة من دون ان تفلح الاتصالات السياسية بين الافرقاء في الاتفاق على تشكيلة للحكومة.