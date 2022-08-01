مرسوم رقم 135 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 25 ذو الحجة 1443 ه الموافق 24 يوليو 2022 م بتعيين رئيس مجلس الوزراء

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين كل من:

1- طلال خالد الأحمد الصباح- نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة.

2- د. محمد عبداللطيف الفارس - نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

3- عيسى أحمد محمد حسن الكندري - وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

4- د.أحمد ناصر المحمد الصباح - وزيرا للخارجية.

5- د. رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس - وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

6- عبدالرحمن بداح المطيري - وزيرا للاعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.

7- د. علي فهد المضف - وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

8- المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي - وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

9- د. خالد مهوس سليمان السعيد - وزيرا للصحة.

10- عبدالوهاب محمد الرشيد - وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

11- علي حسين علي الموسى - وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

12- فهد مطلق نصار الشريعان - وزيرا للتجارة والصناعة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

مادة ثانية:

على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 3 محرم 1444ه