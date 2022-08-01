أعلنت روسيا اليوم الاثنين، عن ابحار اول سفينة تحمل شحنة من حبوب الذرة من ميناء اوديسا الاوكراني وذلك اطار اتفاق اسطنبول الذي رعته الامم المتحدة للسماح بنقل الحبوب من الموانيء الاوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، ان السفينة التي تحمل علم سيراليون تنقل حمولة من حبوب الذرة تسير في ممر بحري شمالي غرب البحر الاسود وستصل الى اسطنبول غدا الثلاثاء.

وذكر البيان ان الجانب الروسي شارك بفعالية في تنفيذ هذه العملية الانسانية المتمثلة في نقل الحبوب عبر اليات مكتب التنسيق المشترك في اسطنبول.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وقع مع نظيره التركي خلوصي اكار على اتفاقية نقل الحبوب من اوكرانيا في 22 يوليو الماضي في اسطنبول.