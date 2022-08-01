حقق المنتخب الكويتي للرماية خمس ميداليات ثلاثة ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات الرماية بالبطولة الآسيوية العاشرة للرماية وبطولة الجائزة الكبرى لرماية الأطباق الطائرة المقامتان في كازاخستان والتي انطلقت في 28 يوليو الماضي وتستمر منافساتها حتى 8 أغسطس الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد ونادي الرماية الكويتي الرياضي دعيج العتيبي في بيان صحافي اليوم الاثنين، إن الرامي الكويتي بدر المقلد استطاع الفوز بالميدالية الذهبية بمنافسات الفردي للتراب متفوقا على القطري راشد العذبه الذي حل ثانيا والرامي الصيني يو هيشونج صاحب المركز الثالث.

وأضاف العتيبي أن الرامية الكويتية سارة الحوال حققت الميدالية الذهبية في مسابقات التراب الفردي متفوقة على كل من راميات الصين وكازاخستان.

وذكر أنه في مسابقات بطولة الجائزة الكبرى للاتحاد الدولي للرماية لرماية الأطباق الطائرة حقق الرامي الكويتي ناصر المقلد الميدالية الذهبية في منافسات التراب متفوقا على الرامي الإيطالي ماتيا ساردي الذي حل ثانيا فيما حل الكويتي طلال الرشيدي ثالثا محققا برونزية المسابقة.

وأشار إلى أنه في مسابقات التراب للسيدات فردي أحرزت الرامية شهد الحوال الميدالية الفضية والمركز الثاني بعد منافسة قوية مع رامية الصين التي حصدت المركز الأول بالمسابقة ليحقق أبطال الكويت خمس ميداليات في مسابقات التراب للفردي في البطولتين.

وأشاد العتيبي بالنتائج التي حققها رماة الكويت وتطور ادائهم ومستواهم ما مكنهم من الصعود الى منصات التتويج، مشيرا الى أن الرماية الكويتية ستشارك ببطولة العالم للرماية بكرواتيا في سبتمبر المقبل.

وبين أن الرماة يطمحون من خلال تلك البطولة لتحقيق المقاعد الأولمبية لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس 2024.