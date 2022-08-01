واصلت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب إجراءاتها الحاسمة تجاه طليقها الفنان حسام حبيب، وذلك بعد انتقال أزمتهما الأخيرة إلى القضاء، بعد فترة من تبادل التصريحات الهجومية، واشتعال أزمة بسبب تصريحات شيرين الأخيرة ضد حسام حبيب.

وفاجأت شيرين جمهورها اليوم بحذف صورها مع طليقها حسام حبيب من حسابها على "انستغرام" ومن "فيسبوك"، وذلك بعد فترة من إبقائها للصور رغم طلاقها من حسام حبيب منذ أشهر، ولكنها يبدو قررت المواصلة في اتخاذ قراراتها الحاسمة ضده بعد تجدد أزمتهما مؤخراً، بحذف كل صورهما معاً بالإضافة إلى إلغاء متابعته، وهي الخطوة التي اعتبرها الجمهور دليلاً على جديتها في عدم العودة إليه مرة أخرى، خاصة أن البعض كان يشكك في طلاقها بسبب بقاء صورهما معاً.

ونفس الأمر فعله أيضاً حسام حبيب بعد تجدد أزمته مع شيرين عبد الوهاب، حيث قام المطرب المصري بحذف جميع صوره مع شيرين عبد الوهاب وإلغاء متابعتها، بعد إبقائه للصور أيضاً طوال فترة انفصالهما الأخيرة، واستمر في غيابه عن مواقع التواصل وعدم نشر أي رد أو صور جديدة له بعد تأكيد شيرين طلاقها منه، وتوجيهها إليه عدة اتهامات في تصريحاتها الأخيرة.

ولاحظ الجمهور عدة تغيرات في شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب، ومنها عودة نشاطها المكثف على مواقع التواصل ونشر عدة صور على حساباتها بمواقع التواصل، بالإضافة إلى نشر يومياتها على صفحتها بفيسبوك بعد فترة طويلة من الابتعاد عن التواصل مع الجمهور عليها، وكذلك عادت للتواصل مع زملائها وأصدقائها في الوسط الفني ومنهم منة شلبي ونوال الزغبي والتي وجهت لها رسالة مؤخراً بسبب مساندة الأخيرة لها في فترة الطلاق.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد قررت غلق أزمتها مع حسام حبيب والتركيز على حياتها الفنية، مع اتخاذها عدة إجراءات حاسمة ومنها رفع عدة قضايا ضد حسام حبيب، وكذلك أعلن الأخير أيضاً عن مقاضاة شيرين بسبب تصريحاتها الهجومية ضده مؤخراً، والتي أثارت زوبعة كبيرة بسبب الاتهامات الكثيرة التي وجهتها شيرين إليه.