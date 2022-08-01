«المطاحن» رصدت تداوله بكثرة داخل الأسواق العراقية.. وحذَّرت من الأثر السلبي

«التجارة» خاطبت «الجمارك» لتشديد الإجراءات الرادعة والمُحكمة حفاظاً على الأمن الغذائي

علي إبراهيم

علمت «الأنباء» أن كميات كبيرة من الطحين الكويتي المدعوم تُهرّب إلى العراق، وأن هناك جهودا حكومية مستمرة لردع تلك الممارسات، بعدما ظهر أن تلك المنتجات تباع بكميات كبيرة في الأسواق العراقية، وهو ما دعا الإدارة العامة للجمارك بالتعميم أمس لتشديد الرقابة بجميع المنافذ الجمركية لعدم السماح بتهريب المنتجات المدعومة.

جاء ذلك بعدما خاطبت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وزارة التجارة والصناعة في شأن أن موزع الشركة بالعراق لاحظ وجود منتجات الشركة المدعومة من مادة الطحين المخصص للبيع في الكويت تباع بكميات كبيرة في الأسواق العراقية.

وتطرقت «المطاحن» إلى أن الأمر بدوره يؤثر سلبا على المخزون الاستراتيجي للبلاد، لاسيما أننا في مرحلة تتسارع فيها جميع دول العالم لتأمين مخزونها الغذائي بسبب الأحداث الجارية والأزمات المتلاحقة وطلبت تشديد الإجراءات الرادعة والمحكمة لإيقاف مثل هذه العمليات وتكثيف الجهود الجمركية على المنافذ الحدودية وتشديد الإجراءات لكبح هذه الظاهرة.

بدورها، طلبت وزارة التجارة والصناعة من مدير عام الجمارك تشديد الرقابة والإجراءات الرادعة والمحكمة لإيقاف عمليات تهريب المواد المدعومة إلى الدول المجاورة وتكثيف الجهود الجمركية على المنافذ الحدودية وكبح هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على المخزون الاستراتيجي للبلاد للمحافظة على منظومة الأمن الغذائي.