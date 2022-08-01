twitter facebook whatsapp viber telegram email بالفيديو.. أولى تباشير الروبيان الكويتي.. 90 سلة في اليوم الأول للصيد في الاقتصادية الكويتية الاثنين 2022/8/1 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2056 A+ A- استمع سلال الروبيان بانتظار المزادصيد وفير من الروبيان الكويتيتحضيرات لانطلاق مزاد الروبيانقبل بدء المزادالسلال بانتظار المزاد محمد راتبأكدت "الأنباء" خلال جولتها في سوق السمك اليوم أن حصيلة الساعات الأولى من بدء صيد الروبيان في المياه الاقتصادية الكويتية بلغ 90 سلة حتى الساعة 3:50 بانتظار المزاد بعد العصر.