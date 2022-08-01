محمد راتب



أكدت "الأنباء" خلال جولتها في سوق السمك اليوم أن حصيلة الساعات الأولى من بدء صيد الروبيان في المياه الاقتصادية الكويتية بلغ 90 سلة حتى الساعة 3:50 بانتظار المزاد بعد العصر.