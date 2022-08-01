عبدالكريم العبدالله

أعلنت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية بوزارة الصحة د.فاطمة النجار عن قيام اللجنة الثلاثية المكونة من «وزارة الصحة ممثلة في إدارة التراخيص الصحية وإدارة تفتيش الأدوية - القوى العاملة» عن ضبط مركز طبي أهلي في منطقة «السالمية» يضم العديد من المخالفات منها «عاملة تنظيف» تعمل على جهاز «الليزر» دون ترخيص.



وذكرت د.النجار في تصريح صحافي انه تم ضبط أيضا طبيب وعماله مخالفه يعملون بدون ترخيص، هذا بالإضافة ضبط ومصادرة أدوية منتهية الصلاحية.



وأشارت إلى انه ستتم إحالة الموضوع الى النيابة وجهاز المسؤولية الطبية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيدة بجهود اللجنة الثلاثية على سرعة تجاوبها للواقعة.



وأوضحت بأن هذا جاء بعد ورود بلاغ بهذا الخصوص، والذي استجابت له اللجنة الثلاثية وقامت بدورها بالتوجه إلى المكان وضبط المخالفين.