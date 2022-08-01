صادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على نظام التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا .2027

وتمتلك قارة آسيا ثمانية مقاعد مباشرة في نهائيات كأس العالم 2026 إلى جانب مقعد يُحسم عبر الملحق القاري، وذلك بعد قرار توسيع بطولة كأس العالم 2026 لتضم 48 منتخبا.

وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت اليوم الاثنين أنه جرى اعتماد النظام الجديد للتصفيات بعد مشاورات ونقاش مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، وتقديم ملخص عن هذه المشاورات إلى لجنة المسابقات في الاتحاد، وكذلك إعلام الأطراف الأخرى المعنية.

وتقرر اعتماد أربع مراحل في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، وفق التالي:

- الدور الأول للتصفيات المشتركة: يتضمن 22 منتخبا، هي المصنفة بين المركزين 26 و47 في التصنيف العالمي، حيث تتقابل المنتخبات عبر مباراتي ذهاب وإياب، وتتأهل المنتخبات الـ11 الفائزة إلى الدور الثاني من التصفيات المشتركة.

- الدور الثاني للتصفيات المشتركة: يتضمن 36 منتخبا، هي المنتخبات المصنفة بين المركزين الأول و25 إلى جانب المنتخبات الـ11 الفائزة في الدور الأول، ويتم تقسيمها على تسع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة (المجموع 18 منتخبا) إلى الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم، وتحصل أيضا على بطاقات التأهل إلى كأس آسيا .2027

- التصفيات الآسيوية: يتم تقسيم المنتخبات الـ18 على ثلاث مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات، وتتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة (المجموع ستة منتخبات) مباشرة إلى نهائيات كأس العالم .2026

- الملحق الآسيوي: يتضمن الملحق الآسيوي المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث من الدور السابق (المجموع ستة منتخبات)، ويتم تقسيمها على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل المنتخبان الحاصلان على المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين يتنافس المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني بمباراة ملحق من أجل تحديد الفريق الذي يمثل قارة آسيا في الملحق القاري.

في المقابل، تتواصل تصفيات كأس آسيا 2027، عقب نهاية الدورين الأول والثاني من التصفيات المشتركة، وفق التالي:

- ملحق تصفيات كأس آسيا: تتقابل 10 منتخبات من الخاسرين في الدور الأول من التصفيات المشتركة عبر مباراتي ذهاب وإياب، وتتأهل المنتخبات الخمس الفائزة إلى الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا.

- الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا: يضم 24 منتخبا (المنتخب صاحب التصنيف الأعلى بين الخاسرين في الدور الأول من التصفيات المشتركة، والمنتخبات الـ18 الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في الدور الثاني من التصفيات المشتركة، والمنتخبات الـ5 الفائزة في ملحق تصفيات كأس آسيا)، ويتم تقسيمها على ست مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى نهائيات كأس آسيا .2027

ويعتمد نظام التصفيات على مشاركة جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 47 اتحادا وطنيا، ويمكن أن يطرأ عليه بعض التغييرات حسب العدد النهائي للمنتخبات المشاركة.

كذلك صادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي على مقترح روزنامة مسابقات المنتخبات الوطنية وكرة الصالات والكرة الشاطئية لعامي 2023 و2024، حسب ما هو موضح أدناه، مع منح الإدارة في الاتحاد صلاحية تعديل أيام المباريات عند الضرورة.

مسابقات المنتخبات الوطنية

- كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما 2023 في أوزبكستان: الموعد الجديد من الأول إلى 18 آذار/مارس 2023 (الموعد السابق كان ما بين الثامن و26 شباط/فبراير 2023).

- كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاما :2023 الموعد الجديد من الثالث إلى 20 أيار/مايو 2023 (الموعد السابق كان ما بين 29 أذار/مارس و16 نيسان/أبريل 2023).

- تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما :2024 12-4 أيلول/سبتمبر .2023

- نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما :2024 28-10 كانون الثاني/يناير 2024 (موعد البطولة يمكن أن يتغير بحسب موعد كأس آسيا 2023).

- تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما :2026 14-6 أيلول/سبتمبر .2025

- نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما :2026 25-7 كانون الثاني/يناير .2026

- تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما :2025 29-21 أيلول/سبتمبر .2024

- نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما :2025 23-6 شباط/فبراير .2025

- تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما :2027 27-19 أيلول/سبتمبر .2026

- تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاما :2025 27-19 تشرين الأول/أكتوبر .2024

- نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاما :2025 20-3 نيسان/أبريل .2025

- تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاما :2027 25-17 تشرين الأول/أكتوبر .2026

- كأس آسيا للكرة الشاطئية :2023 26-16 آذار/مارس .2023

- كأس آسيا للكرة الشاطئية :2025 20-20 آذار/مارس .2025

- تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات :2024 13-2 تشرين الأول/أكتوبر .2023

- نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات :2024 31 كانون الأول/يناير إلى 11 شباط/فبراير .2024

- تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات :2026 26-15 تشرين الأول/أكتوبر .2025

- نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات :2026 22-11 شباط/فبراير .2026

- بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات :2023 27-16 آب/أغسطس .2023

- بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات :2024 21-10 تموز/يوليو .2024

- بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات :2025 20-9 تموز/يوليو .2025

- بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات :2026 16-5 آب/أغسطس .2026