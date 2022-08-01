حظيت أغنية الفنانة أيتن عامر"توتا فروتا" ، التى طرحتها على قناتها الرسمية على "يوتيوب" الأسبوع الماضي ، بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت اكثر من مليون مشاهدة بعد 4 أيام من طرحها .

وواصلت أيتن عامر الترويج لأغنيتها، عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي، حيث غيرت غلاف صفحتها بموقع "فيسبوك" ووضعت بوستر الأغنية، مشيدة بردود الفعل التي أحدثتها .

و قالت إنها سعيدة بالفيديوهات التي صاحبت الأغنية،مطالبة متابعيها بالاستمرار في ذلك، وأعادت نشر تعليقات الجمهور على الأغنية .

وطرحت أيتن عامر الأغنية يوم الخميس الماضي عبر يوتيوب وهي من كلمات وألحان شادي محسن، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام .

وتعد "توتا فروتا"أحدث أعمال أيتن عامر الغنائية بعد تقديمها سابقا أغنيتي"كانت بتسهر" كلمات أية عاطف، وألحان نورهان البغدادي، وتوزيع زوم، و"بناقص" كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وإخراج بتول عرفة.