من المتوقع أن تسجل شركات التنقيب الأمريكية عن النفط الصخري أرباحا قياسية في الربع الثاني من العام الجاري، خلال الأيام المقبلة، لتغير بذلك مسار حوالي عشر سنوات من الخسائر التي فاقمتها الديون، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء

ووفقا لتقديرات أعدتها بلومبرج، حققت أكبر 28 شركة أمريكية مستقلة لإنتاج النفط، ويتم تداول سهمها بالبورصة، 5ر25 مليار دولار في شكل تدفقات نقدية حرة في الأشهر الثلاثة الممتدة حتى 30 حزيران/ يونيو الماضي.

وقالت بلومبرج إنه في هذه المدة الزمنية، ستحقق سيولة نقدية كافية لتعويض ربع ما خسرته خلال السنوات العشر الماضية، حيث تكبدت خسائر بحوالي 115 مليار دولار جراء جائحة كوفيد..19-

ووفقا لمعلومات بلومبرج، من المتوقع أن يتجاوز التدفق النقدي الحر للعام بأكمله 100 مليار دولار، أي أكثر من ضعف ما تحقق العام الماضي، وتسعة أمثال ما تحقق بشكل إجمالي في الفترة بين عامي 2018 و.2020