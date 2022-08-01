ضرب زلزال متوسط القوة جنوب غرب أيسلندا، وفقا لما أعلنه مكتب الارصاد اليوم الاثنين. وقد أوقع الزلزال أضرارا بمنشآت، ولكن لم يتم تسجيل إصابات.

وكان مركز الزلزال، الذي بلغت قوته 4ر5 درجات على مقياس ريختر، في منطقة جروندفيك، على بعد 50 كيلومترا جنوب غرب ريكيافيك، وشُعر به في المنطقة المحيطة بشبه جزيرة ريكيانيس.

ويعد الزلزال، الذي وقع في وقت متأخر من أمس الأحد، ضمن سلسلة متجددة من الزلازل التي بدأت مساء أمس الأول السبت.

وقالت السلطات إن المئات من الزلازل وقعت صباح اليوم، وأرجعت ذلك إلى نشاط زلزال متجدد لحركات الصهارة تحت القشرة الأرضية.

وكان بركان قد ثار العام الماضي لأشهر في هذه المنطقة، وصاحبته سلسلة من الزلازل الأقوى.