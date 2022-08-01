خلص استطلاع أجرته شركة ميليو انسايت البحثية إلى أن 7 من بين كل 10 عاملين في سنغافورة يريدون العمل لمدة أربعة أيام في الاسبوع، وذلك لمساعدتهم في تحقيق توازن أفضل في حياتهم، وفقا لما ذكرته صحيفة ستريتس تايمز

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بعض الشركات في سنغافورة تطبق حاليا أسبوع عمل أقصر. وتمنح شركة بروبرتي جورو جروب العاملين أيام راحة أكثر، بالاضافة إلى أعمال أخرى أصغر .

ويشار إلى أن ترتيبات العمل المرنة تتصدر الأضواء خلال الاعوام الماضية، عقب أن أجبرت جائحة كورونا الملايين على العمل من المنزل.

ويذكر أن 70 شركة في المملكة المتحدة تتيح للعاملين حاليا العمل لمدة أربعة أيام أسبوعيا بدون نقص في الاجر، وذلك في تجربة لمدة ستة أشهر، تعد الأكبر من نوعها في العالم.