تستضيف المملكة العربية السعودية في 7 سبتمبر المقبل بمدينة الرياض "مؤتمر العالم القادم" والذي سيجمع قادة وخبراء قطاع الرياضات الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه من المقرر أن يستضيف مجتمع الرياضات الإلكترونية آخر مستجدات القطاع الحيوي الواعد اقتصاديًا، ويستعرض أحدث الأفكار والاستثمارات وتطوير المواهب، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة بصفتها دولة رائدة في القطاع.

ويشهد "مؤتمر العالم القادم" حضور ومشاركة أكثر من 1200 شخصية بارزة في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية دوليًا من وزراء الرياضة في الدول الرائدة، وكبار المستثمرين، ومطوري الألعاب، والاتحادات الرياضية والبطولات، ومقدمي الخدمات التقنية، واللاعبين، والشركات الناشئة، وممثلي القطاع العام، والعلامات التجارية، والمعلنين، والناشرين، ووسائل الإعلام.

وينظم المؤتمر الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ويختتم أنشطة وفعاليات موسم الجيمرز (أكبر حدث في الرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم) المستمرة حاليًا، وتمتد لمدة 8 أسابيع في بوليفارد رياض سيتي.

ويسلط المؤتمر الضوء على التحديات التي تواجه تطور التقنية والتي تؤثر على منظومة الرياضات والألعاب الإلكترونية، وأحدث التطورات في الألعاب الإلكترونية السحابية، ومنصات اللعب، بالإضافة إلى صناعة المحتوى، والأفكار المستحدثة حول الألعاب الإلكترونية ذات الأثر، وتأثير الألعاب الإلكترونية على العالم، والجانب الإبداعي للألعاب الإلكترونية في مختلف القطاعات، فيما سيتضمن نقاشات للخروج بحلول لتوجه الحكومات فيما يخص الألعاب الإلكترونية .

وتتضمن موضوعات اليوم الأول من المؤتمر: كلمة رئيسة حول أهمية الرياضات والألعاب الإلكترونية لوسائل الإعلام، والقوة الاقتصادية للألعاب الإلكترونية، والواقع الافتراضي والواقع المعزز والميتافرس. في حين تتضمن موضوعات اليوم الثاني من المؤتمر: دور الحكومات في تسهيل عمل المنظومات، والجانب الصحي لممارسي الرياضات والألعاب الإلكترونية، ونشأة صالات ومواقع الرياضات والألعاب الإلكترونية - تجربة الموقع الثالث، كما يتخلل المؤتمر مجموعة من الأنشطة التفاعلية، وحصص تعليم احترافية في الألعاب الإلكترونية، واجتماعات ثنائية.