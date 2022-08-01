حذرت هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية في تقرير لها حول تحقيقها في صناعة الغاز الطبيعي المسال المحلية من أن أستراليا ستواجه نقصا كبيرا في إمدادات الغاز في عام 2023.

ووجدت الهيئة المنظمة للمنافسة أن أستراليا ستواجه عجزا في العرض يبلغ 56 بيتاجول في الساحل الشرقي في عام 2023، وهو ما يعادل حوالي 10 في المائة من الطلب المحلي، داعية مصدري الغاز الطبيعي المسال إلى الاحتفاظ بإمداداتهم غير المتعاقد عليها للسوق المحلية.

وقالت رئيسة الهيئة جينا كاس جوتليب في بيان صحفي "إننا نشجع بشدة مصدري الغاز الطبيعي المسال على زيادة إمداداتهم في السوق على الفور".

ومن المتوقع أن ينتج الساحل الشرقي لأستراليا 1981 بيتاجول من الغاز في عام 2023، سيتم تصدير حوالي 65.6 في المائة منه بموجب عقود طويلة الأجل.

وفي رده على التقرير، قال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إنه كشف عن مشاكل "مقلقة" في سوق الغاز، مضيفا أن التقرير " يتوقع عجزا كبيرا في الغاز للعام المقبل ما لم يورد منتجو الغاز المزيد من الغاز غير المتعاقد عليه أو الغاز الفائض للسوق المحلية".

وأضاف "من الأهمية بمكان أن تكون إمداداتنا من الغاز المحلي آمنة وبأسعار تنافسية، لا سيما عندما تتعرض المنازل والشركات لضغوط شديدة".

وقال التقرير إنه بدون تدخل قد يكون العجز المحتمل في عام 2023 أسوأ من عجز عام 2017، عندما قدمت الحكومة السابقة آلية أمن الغاز المحلي لتقييد صادرات الغاز الطبيعي المسال وضمان الإمداد المحلي.

من المقرر أن تنتهي صلاحية الآلية في نهاية عام 2022 لكن الحكومة الفيدرالية أشارت إلى نيتها لتمديدها حتى عام 2030./