ألقت الشرطة في فيتنام القبض على رجل زعم أنه رجل شرطة، وذلك بعدما سرق متجرين لبيع الذهب بوسط مدينة هوي، وطلب من المارة أخذ هذه المسروقات.

وقالت الشرطة إنه بعد الظهر عند حوالي الواحدة بعد الظهر (0600 بتوقيت جرينتش)، اقتحم الرجل مرتديا زي شرطة متجر الذهب الأول، مستخدما بندقية هجومية روسية الصنع من طراز أيه كيه47-، للتغلب على عامل وأطلق عدة طلقات على أماكن العرض.

وأصيب العامل بإصابات طفيفة جراء الزجاج المتهشم.

وقالت شرطة إقليم توا تين هوي في بيان إن الرجل حينئذ أخذ علبتين مملوءتين بالذهب والمجوهرات وتركهما على الرصيف كي يأخذها المارة.

ودخل بعد ذلك متجرا ثانيا للذهب، على بعد حوالي 20 مترا، حيث حصل على المزيد من الذهب والمجوهرات وألقى بها أيضا في الشارع، وشجع الناس بصوت عال لأخذ ما سرقه.

وحينئذ وصلت الشرطة إلى مسرح الواقعة وحاصرت الرجل وأقنعته بأن يسلم نفسه.