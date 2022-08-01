أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية ارتفاع عدد المسافرين وحركة الطائرات في مطار حمد الدولي بنسبة 164.1 بالمائة و33.2 بالمائة على التوالي خلال النصف الأول من العام الحالي قياسا إلى الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الهيئة أن إحصائيات النقل الجوي للنصف الأول من العام الجاري أظهرت أن أعداد المسافرين جوا ازدادت من 5 ملايين و859 ألفا و90 راكبا في النصف الأول من العام الماضي إلى 15 مليونا و571 ألفا و432 شخصا في النصف نفسه من العام الجاري.

وبينت الإحصائيات المنشورة على حساب الهيئة في موقع ((تويتر)) أن حركة الطيران في مطار حمد الدولي بلغت 100594 في النصف الأول من العام 2022 مقارنة بـ 75533 في الفترة ذاتها من العام الفائت، بزيادة 33.2 بالمائة.

وفي المقابل، شهدت حركة الشحن والبريد انخفاضا بنسبة 9.4 بالمائة، إذ سجلت في النصف الأول مليونا و183 ألفا و146 قياسا إلى مليون و306 آلاف و555 في النصف الأول من العام 2021، وفق المصدر نفسه دون تفاصيل أخرى.

وكانت الهيئة قد أعلنت الأربعاء الماضي عن صعود أعداد المسافرين في مطار حمد الدولي بنسبة 149.3 بالمائة وزيادة حركة الطائرات بـ 39.3 بالمائة في شهر يونيو الماضي على أساس سنوي، مع تعافي قطاع النقل الجوي من تأثيرات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في يونيو خلال اجتماع جمعيته العمومية بالدوحة، وصول أعداد المسافرين العام 2022 إلى 83 بالمائة من المستويات المسجلة قبل انتشار (كوفيد-19).

وعزا الاتحاد هذا التعافي في قطاع السفر إلى عوامل عديدة مثل قوة الطلب المكبوت ورفع القيود المفروضة على السفر في غالبية الأسواق وانخفاض معدلات البطالة في معظم الدول وازدياد المدخرات الشخصية.