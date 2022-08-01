يعتزم برنامج الغذاء العالمي شراء وتحميل وشحن 30 ألف طن من القمح من أوكرانيا، على متن سفينة مستأجرة تابعة للأمم المتحدة، بحسب ما قاله المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان له.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين بأن الأجراء يأتي "تماشيا مع الروح الإنسانية" لمبادرة بغرض السماح للسفن بالإبحار من الموانئ الأوكرانية.

جدير بالذكر أن أول سفينة حبوب غادرت من أوكرانيا متوجهة إلى لبنان اليوم الاثنين، في خطوة مهمة نحو فتح الطريق أمام ملايين الأطنان من الحبوب المكدسة في البلاد.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعرب في أواخر تموز/يوليو الماضي عن ارتياحه إزاء اتفاق إنهاء حظر تصدير الحبوب الأوكرانية، واصفا إياه بأنه "بصيص أمل".

وقال جوتيريش إن الاتفاق "يفتح الطريق أمام صادرات غذائية تجارية واسعة النطاق من ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية على البحر الأسود هي أوديسا وتشورونومورسك ويجني، إنها اتفاقية للعالم".

وأضاف أن شحن الحبوب والمخزونات الغذائية إلى الأسواق العالمية سيساعد على "سد فجوة إمدادات الغذاء العالمية" واستقرار أسعار الغذاء العالمية.

كما شكر أوكرانيا وروسيا، بالاضافة إلى تركيا على وساطتها، محذرا في الوقت نفسه من أن جميع الأطراف لا بد أن تفي بالتزاماتها.