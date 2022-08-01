أعلنت هيئة علوم الصحة في بيان أن سنغافورة بصدد منح تصريح مؤقت لاستخدام علاج الأجسام المضادة أحادية النسيلة من شركة أسترازينيكا "إيفوشيلد" للبالغين غير المؤهلين طبيا لتلقي لقاحات كورونا.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أثبتت الأدلة السريرية المتاحة بشكل مبدئي أن إيفوشيلد له ملف تعريف مخاطر ومزايا مناسب.

ولا يمكن تقديم توصيات بإعطاء الدواء للنساء الحوامل والمرضعات والأطفال لعدم وجود بيانات سريرية.

وسوف تجري هيئة علوم الصحة مراجعة نشطة للفعالية المتطورة وبيانات السلامة لضمان استمرار فوائد إيفوشيلد في التفوق على المخاطر المعروفة.