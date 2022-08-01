رحلت البوسنة والهرسك أول مجموعة من المهاجرين الباكستانيين إلى بلادهم، حسبما ذكرت وزارة الأمن في البوسنة والهرسك

وأصبحت البوسنة والهرسك بذلك أول بلد على طريق الهجرة في غرب البلقان يقوم بترحيل المهاجرين الذين لا يحملون دون تصاريح إقامة.

وقالت الوزارة إن عملية الترحيل تمت بموجب اتفاقية إعادة القبول الموقعة بين البوسنة والهرسك وباكستان في نوفمبر عام 2020، والبروتوكول الخاص بتنفيذ هذه الاتفاقية الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو عام 2021.

وأضافت الوزارة إن الترحيل "يظهر تصميم البوسنة والهرسك على معارضة جميع أشكال الهجرة غير الشرعية وإعادة كل من لا يستوفون متطلبات الحصول على الحماية الدولية".

وتوقعت الوزارة أن يتم ترحيل المزيد من المجموعات قريبا.

وحاول عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين منذ عام 2015 شق طريقهم إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر طريق البلقان، أحد مسارات الهجرة الرئيسية إلى أوروبا.

وتم تسجيل ما مجموعه 3865 مهاجرا في البوسنة والهرسك في الفترة من يناير إلى أبريل، أي أقل بنحو 5 بالمائة على أساس سنوي. ووفقا للوزارة، فإن 76 بالمائة من إجمالي المهاجرين الذين سجلتهم السلطات البوسنية هم من أفغانستان وباكستان وبنغلاديش.

وحاول 1433 شخصا دخول البوسنة والهرسك بشكل غير قانوني خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، بانخفاض 32 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لما ذكرته شرطة الحدود في البوسنة والهرسك