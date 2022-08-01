أظهرت بيانات هيئة اس اند بي جلوبال البحثية اليوم الاثنين نمو قطاع الصناعة في روسيا ولكن بوتيرة أبطأ خلال تموز/يوليو الماضي، ويرجع ذلك إلى انخفاض الانتاج حيث تواجه الشركات صعوبة في تعيين عاملين والابقاء عليهم في ظل منافسة الأجور.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعة إلى 3ر50 في تموز/يوليو الماضي مقارنة بـ 9ر50 في حزيران/يونيو الماضي. ويشار إلى أن تسجيل أي قراءة فوق 50 تشير إلى نمو القطاع.

وقد انخفض الانتاج للشهر السادس على التوالي، ويمثل أحدث انخفاض الاسرع خلال ثلاثة أشهر، ويرجع ذلك إلى نقص المواد الخام وانحسار الطلب نوعا ما.

وفي نفس الوقت، ارتفعت الطلبات الجديدة بأقوى وتيرة منذ نيسان/أبريل 2019، ويرجع ذلك إلى الطلب المحلي الأقوي مقارنة بشهر حزيران/يونيو الماضي.

وتراجع معدل التوظيف في قطاع الصناعة خلال الشهر الماضي، وأرجعت الشركات ذلك إلى منافسة الأجور.