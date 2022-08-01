نقلت شبكة تلفزيون "سي إن إيه" عن وزير الزراعة والصناعات الغذائية الماليزي، رونالد كياندي، قوله أمام البرلمان اليوم الاثنين، إن ماليزيا لديها حاليا فائضا في المعروض من الدجاج ويمكنها التصدير إلى دول أخرى.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن كياندي القول: "نستطيع حاليا إنتاج 106% من احتياجاتنا من الدجاج. يعني ذلك أننا لدينا القدرة على تصدير الدجاج من بلادنا".

وأشار إلى أن أسعار الدجاج انخفضت إلى ما دون السقف الذي حددته الحكومة، مضيفا أن وضع تعطل الإمدادات استقر في ظل السياسات التي اتخذتها الحكومة، والتي تشمل زيادة الواردات ووقف الصادرات.

جدير بالذكر أن ماليزيا أعادت التأكيد على تحديد سقف لاسعار الدجاج في ظل ارتفاع أسعار الغذاء.