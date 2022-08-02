عاطف رمضان



قامت وزارة التجارة والصناعة بتحرير مخالفة لأحد المحلات في منطقة السالمية لبيعه سلعا مقلدة، حيث تم العثور على كمية كبيرة من الملابس والأحذية تحمل علامات تجارية مقلدة لأشهر الشركات العالمية.



وقام فريق الطوارئ بحصر المضبوطات والتحفظ عليها واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.



من جهة أخرى، قامت الوزارة بمخالفة محل آخر في السالمية لبيعه أغطية هواتف نقالة تحمل علامات تجارية مقلدة.



وقام فريق الطوارئ بضبط كمية كبيرة من الأغطية تم حصرها والتحفظ عليها واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.