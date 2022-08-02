أعلنت شركة ايكون كونتراكتنج للتجارة العامة والمقاولات عن حصولها على شهادتين من المنظمة الدولية للمعايير ISO، وذلك لجهودها المستمرة في تقديم أداء استثنائي في أعمال جميع إداراتها. وقد حصلت الشركة على شهادة ISO 9001:2015 للتميز في نظام إدارة الجودة وشهادة آيزو ISO 27001:2013 المتعلقة بنظم إدارة أمن المعلومات (ISMS) من خلال شركة Royal Cert الألمانية. وتؤكد الشهادات امتثال شركة ايكون كونتراكتنج المستمر لأعلى المعايير الدولية، كما تعزز جهود الشركة في تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع عملياتها الداخلية ودورتها المستندية من أجل ضمان الجودة والاستمرارية والأمان لجميع الخدمات، كما تؤكد شهادة نظم إدارة أمن المعلومات على حماية بيانات الشركة وعملائها، وذلك من خلال تطبيق أحدث تقنيات الأمن السيبراني لمنع أي اختراقات محتملة للبيانات.



وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام مبارك الجاسم عن الفخر بهذا الإنجاز قائلا: «تعتبر هذه الشهادة تتويجا لعمل الشركة الدؤوب لتحسين خدماتها وعملياتها، وكذلك التزام فريق العمل بتطبيق جميع ضوابط حماية البيانات والتحسين والتطوير المستمر لبرامج وأنظمة أمن المعلومات».



كما أضاف رئيس فريق ضبط الجودة للشركة بوني مادو: «سيحفزنا هذا النجاح على الحفاظ على التميز في جميع مجالات عملياتنا وتعتبر هذه خطوة جديدة في رحلة نمونا وتطورنا المهني والمستقبلي».