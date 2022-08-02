

أبدت السعودية رغبتها في استضافة كأس آسيا في كرة القدم للسيدات عام 2026، بحسب ما أعلن أمس الاتحادان القاري والسعودي للعبة. وتتنافس السعودية لاستضافة البطولة مع الأردن وأستراليا وأوزبكستان، وفيما أغلق باب إبداء الرغبات أول من أمس الأحد سيتم اتخاذ القرار «والإعلان عنه خلال عام 2023»، بحسب الاتحاد القاري. ونقل موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم عن رئيسه ياسر المسحل، أن الرغبة في استضافة البطولة «تأتي من منطلق تحقيق قفزات جديدة في ميدان كرة القدم النسائية في المملكة، والتي شهدت الأشهر الماضية انطلاقتها رغم حداثة عهدها». وأشار إلى أن «الخطة الطموحة التي وضعت بشأن كرة القدم النسائية في المملكة لا تستهدف فقط نشر اللعبة أو التمثيل المشرف في البطولات، بل تقديم الاتحاد السعودي نسخة مميزة لكرة القدم النسائية».



وخاض المنتخب السعودي للسيدات أول مباراة دولية له في فبراير الماضي، عندما فاز على سيشل 2-صفر في جزر المالديف، وذلك بعد أن أنشئ عام 2021.