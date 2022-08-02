ضمن مساعيها لتدريب المواهب الشابة، شاركت الخطوط الجوية الكويتية ببرنامج «لوياك» للتدريب المهني «درب» في الصيف من 1 حتى 27 الجاري، وذلك لتدريب الطلبة والطالبات بإدارات الشركة.

وقال مدير دائرة الموارد البشرية في الشركة أحمد البناي: «ترحب الخطوط الجوية الكويتية دائما بأبنائها الطلبة في إطار حرصها على تدريب وتأهيل الأجيال القادمة وصقل مواهبهم وتنميتها من خلال البرامج المتواصلة التي تنظمها الشركة باستمرار وتعريفهم بتاريخ وإنجازات ناقلهم الوطني، ويعد هذا البرنامج التدريبي مميزا كونه يختص بقطاع الطيران فقط، والذي تقدمه الكويتية، حيث شاركت في برنامج «درب» بالتعاون مع «لوياك»، والذي يتضمن تدريب نحو 20 منتسبا ومنتسبة.



وتابع البناي: «ستقوم الكويتية باستقبال الطلبة في دائرتين، الأولى دائرة المبيعات من خلال مكاتب مبيعات الشركة بالفروانية وفي الأفنيوز، والثانية الخدمات الأرضية عبر مبنى الركاب 4، حيث سيتم تدريب الطلبة على حجز تذاكر السفر والتعامل مع العملاء وكيفية إنهاء إجراءات السفر في منطقة وزن الأمتعة».



بدورها، قالت مديرة استقطاب المواهب في الشركة آلاء الياقوت: «إن الناقل الوطني للكويت جزء لا يتجزأ من مجتمعنا الكويتي بكل أطيافه وشرائحه، حيث تحرص الشركة دائما على تطبيق استراتيجياتها وسياساتها للمسؤولية الاجتماعية في دعم القطاع التعليمي بشكل خاص».