صرحت رئيس قسم خدمة المراجعين في بيت الزكاة حنان محمد روغني بأن المكتب يستقبل جمهوره من الساعة 8 إلى الساعة 1 ظهرا في أفرعه الكائنة في جنوب السرة والجهراء، اذ يعتبر هذا المكتب الوسيط بين بيت الزكاة والمراجعين والعملاء.



ويستقبل قسم المراجعين الأفراد والمؤسسات ويزودهم بإصدارات ونشرات توعوية تخص الزكاة وغيرها من أمور يقوم ويساهم بها بيت الزكاة، إضافة إلى القيام بجميع أنواع الطلبات المقدمة (شكر، اقتراح، مبادرة، دعم، استفسار، مساعدة، تظلم، انتقاد، شكوى) كذلك يحرص القسم على عمل احصائيات وتقارير دورية ودراسات ومتابعتها مع الجهات المعنية لرفع مستوى إدارات البيت، إضافة إلى معرفة مستوى رضا العملاء.



ويتلقى القسم اقتراحات وشكاوى الجمهور ويتابعها ويتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الوحدات والإدارات المختصة لدى البيت.