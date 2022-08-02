استضافــــت شركــة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس، حيث اطلعت على الخدمات الصحية التي تقدمها الشركة، وآخر التطورات التي أنجزتها، كما تم خلال الزيارة التباحث حول مجموعة من المحاور ذات العلاقة بالرعاية الصحية.



وتضمنت زيارة السفيرة جولة ميدانية شاملة في مركز ضمان للرعاية الصحية الأولية بمنطقة حولي، برفقة الرئيس التنفيذي ثامر عرب وعدد من قيادات الشركة وممثلي السفارة، حيث تعرفت على إمكانات المركز، صاحبها شرح عملي عن تجربة المرضى بدءا من الاستقبال مرورا بالعيادات المختلفة والأشعة والتحاليل وغرف العلاج، كما تبادلت الأحاديث مع الطاقم الطبي والعاملين.

وأكدت السفيرة لويس خلال زيارتها على الدور المهم لمثل هذه المراكز الصحية في تطوير مستوى الرعاية الصحية في الكويت بالإضافة الى العديد من المشاريع الكبرى الجارية في قطاع الصحة.



وأكدت السفيرة على علاقات العمل الوثيقة بين المملكة المتحدة والكويت في القطاع الصحي، مبدية سعادتها بتعاون شركة ضمان مع المؤسسات البريطانية لتحقيق أهدافها في تجهيز مرافق منظومتها الصحية، كما أعربت عن تطلعها إلى المزيد من التعاون في قطاع الرعاية الصحية لصالح الشركات البريطانية والكويتية وجودة الخدمات المقدمة للمقيمين.



وفي كلمته الترحيبية، أوضح ثامر عرب أن شركة ضمان تتطلع إلى التعاون المستمر مع المؤسسات البريطانية المعنية بالقطاع الصحي للمساهمة في تحقيق أهداف الشركة وخططها التطويرية والتشغيلية التي تقدم نموذجا متميزا للرعاية الصحية يمتد أثره الإيجابي للقطاع الصحي بشكل عام.



وثمن عرب زيارة السفيرة التي تأتي ضمن خطة الشركة للتواصل مع البعثات الديبلوماسية لتعريفها بالإمكانيات والتجهيزات التي تقدمها منظومة ضمان الصحية، موضحا أن نموذج شركة ضمان متفرد في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة حيث سيقدم خدماته المتكاملة لشريحة كبيرة من المقيمين في الكويت مما يدفع الشركة نحو الاستثمار في البنية التحتية والأخذ بالحلول والابتكارات المعتمدة لتطوير خدمات وآليات حديثة تضع المريض في بؤرة الاهتمام وتقدم رؤية شاملة لإدارة الصحة السكانية.



واستعرض عرب تطور أعمال الشركة والأهداف التنموية للمشروع لتحقيق الرعاية الصحية المستدامة التي تتوافق مع معايير المنظمات الدولية، مشيرا إلى أن «ضمان» تعمل على تعزيز وتحسين الجودة ورفع مؤشرات الرعاية الصحية للكويت، وبناء مجتمع صحي مبني على أنظمة الوقاية والعلاج معا، إضافة إلى التأكيد على تطوير المنظومة الصحية بالكويت ورفدها بأفضل الكفاءات والنظم الصحية العالمية، وكذلك تحقيق الريادة والفاعلية في قطاع أعمال الرعاية الصحية وأن تحوز الشركة مكانة متميزة في هذا القطاع.