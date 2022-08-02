القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



جمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ترشيحات الاتحاد المصري لكرة القدم لدوري الأبطال، والمتمثلة بترشيح ناديي الزمالك والأهلي للمشاركة في بطولة دوري الابطال، وترشيح نادييي «بيراميدز» و«فيوتشر» للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية، وذلك بعد شكوى تقدم بها «بيراميدز» مطالبا فيها بمشاركته في دوري الأبطال بدلا من الأهلي، لأنه في مركز الوصيف خلف الزمالك، وبفارق كبير من النقاط عن الأهلي.



وكشفت مصادر مطلعة في «كاف» انه لم يتم الرد على خطاب الاتحاد المصري المرسل يوم 10 يوليو الماضي، باعتماد فريقي الزمالك والاهلي للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، وبيراميدز وفيوتشر للكونفيدرالية، باعتبارهم الاندية التي احتلت المراكز الأربعة الأولى بالدوري المصري الذي لن ينتهي قبل نهاية اغسطس الجاري، وأكدت المصادر أن هناك لجنة متخصصة في «كاف» سوف تضع معايير مناسبة لحالة الدوري المصري، وتحديد من له الحق للمشاركة في دوري الابطال ثم الكونفيدرالية.



وكان يوم أمس الأول الموعد النهائي لإرسال أسماء الفرق المشاركة ببطولات الاتحاد الافريقي لكرة القدم، ويطالب بيراميدز بالمشاركة في دوري الابطال وفقا لجدول الدوري حيث يحتل الفريق المركز الثاني للدوري، وبالتالي يحق له المشاركة في دوري الأبطال بدلا من الأهلي الثالث.



وفي واحدة من مفاجآت الميركاتو الصيفي، نجح نادي سموحة في قيد صانع ألعاب الاهلي السابق النيجيري جونيور اجايي، الذي لعب للاهلي سنوات عديدة حتى رحل بعد تولي موسيماني المسؤولية.



وفي الدوري، تقام اليوم مباراة وحيدة ضمن الجولة الـ28 تجمع بين فريقي المقاولون و«فيوتشر»، وذلك في الـ7:30 مساء بتوقيت الكويت.