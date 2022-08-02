الرياض - خالد المصيبيح



بلغت منتخبات فلسطين والسعودية ومصر والجزائر الدور نصف النهائي في بطولة كأس العرب تحت 20 عاما المقامة حاليا في مدينة أبها السعودية، وجاء تأهل المنتخب الفلسطيني بعد تجاوزه المنتخب الأردني بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادل المنتخبين في الوقت الأصلي 1-1، حيث سجل المنتخب الفلسطيني اولا ثم تعادل الأردني من ضربة جزاء.



وفي المباراة الثانية التي جمعت السعودية واليمن قاد حارس المرمى السعودي اسامة المرمش منتخب بلاده للدور نصف النهائي عندما تصدى لثلاث ركلات ترجيحية بعد تعادل المنتخبين سلبيا في الوقت الأصلي، وسجل لاعبو المنتخب السعودي 3 ركلات من أربع مقابل واحدة لليمن ليلتقي منتخب السعودية غدا مع منتخب فلسطين لتحديد الطرف الاول في نهائي الكأس.



وفي المباراة الثالثة، تمكن المنتخب المصري من الوصول للدور نصف النهائي بعد فوزه على منتخب المغرب 2-1 بعد أن تقدم منتخب المغرب أولا بهدف لاعبه اسامة اليعقوبي وتعادل لمصر أحمد حواش قبل ان يرجح البديل صلاح باشا كفة المنتخب المصري بالهدف الثاني.



ويلتقي المنتخب المصري غدا نظيره الجزائري الذي تأهل بعد فوزه على منتخب تونس بهدف لاعبه حاجي شكال، وسيقام نهائي البطولة الاحد المقبل.



من جهة اخرى، تواصل الاندية السعودية استعداداتها للموسم المقبل عبر معسكراتها الخارجية وتلعب عدة مباريات استعدادية، وتحتضن القارة الأوروبية جميع معسكرات الفرق السعودية.



وفي النادي الأهلي، الذي سيلعب الموسم المقبل في دوري الدرجة الاولى، تلقت ادارته عرضا من العربي القطري بشراء المدة المتبقية من عقد لاعب الفريق السوري عمر السومة مقابل مليوني دولار، وتدرس ادارة الأهلي العرض حاليا، خاصة أن السومة كان قد وقع عقدا مع الأهلي حتى يوليو 2024.