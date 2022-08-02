تخليداً لذكرى الراحل د.جاسم محمد بن عيسى، رحمه الله، كأول طبيب أسنان كويتي، كرّمت كلية طب الأسنان الخريجين المتفوقين للعام الجامعي 2021-2022 بالإضافة إلى الموظفين المتميزين ضمن الجائزة التي تحمل اسم الراحل، وذلك بحضور ذويه ممثلين بنجله شريف جاسم بن عيسى وحفيده جاسم شريف بن عيسى، وبدعم من مؤسسة السيافي الطبية، وحضور أسرة الكلية من الهيئتين الأكاديمية والإدارية.



وبهذه المناسبة، استذكر القائم بأعمال عميد الكلية د.راشد العازمي الدور المهم الذي لعبه رائد أطباء الأسنان الكويتيين د.جاسم بن عيسى في تأسيس قطاع طب الأسنان بالكويت والذي كان يفتقد الكوادر والأجهزة الطبية المتخصصة قبل ما يزيد على 60 عاما والجهود الواضحة التي قام بها حتى وصلنا إلى ما هو عليه من تطور سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.



وأضاف العازمي أن هذه الجائزة هي تحفيز للطلبة والموظفين لبذل المزيد من الجهود حتى نصل إلى نتائج تفوق التوقعات، وليس الإنجاز فحسب، مقدما شكره الجزيل للحضور والرعاة الداعمين لهذه الفعالية.