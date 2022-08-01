بمناسبة الذكرى السنوية الواحدة والثلاثين لتحرير دولة الكويت من الغزو العراقي الغاشم في 2 أغسطس 1990 وتحريرها في 26 فبراير 1991 يسر مركز فنار إصدار كتاب وثائقي جديد بعنوان إصدارات كويتية عن الغزو والتحرير في مكتبة صالح المسباح والذي يتضمن مئات الإصدارات والنشرات الإعلامية الكويتية عن الغزو والتحرير، والتي تمتلئ بأعمال تطوعية بطولية وخيرية قام بها أبناء الكويت في الداخل والخارج أيام الغزو، ويتقدم مركز فنار للباحث صالح المسباح لجمعه لهذه الإصدارات لتكون مرجعا مهما للباحثين والدارسين ولأجيال الكويت، ليتعرفوا على تلك البطولات والأعمال الخيرية والتطوعية، كما يتقدم مركز فنار بجزيل الشكر للجمعية الكويتية للتراث لتعاونها في طباعة هذا الإصدار، والشكر الجزيل أيضا لمبرة البدور الخيرية لطباعتها هذا الإصدار على نفقتها الخاصة.

وقد سبق لمركز فنار أن قام في العام الماضي بمناسبة الذكرى الثلاثين للغزو بطباعة كتاب بعنوان معجم أسماء كتب ومؤلفات عن الغزو العراقي لدولة الكويت وحرب تحريرها للباحث عبدالرحمن أحمد طالب الملا الكندري والذي تم توزيعه مع مجلة فنار العدد الثالث عشر بعنوان ذكرى غزو وتحرير الكويت- أعمال تطوعية ومقاومة شعبية وحدت الصف وحققت النصر.