كشفت وكالة المخابرات المركزية الأميركية انها نفذت غارة بطائرة مُسيرة "درون" في أفغانستان استهدفت ايمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.

وقال مراسل وكالة "أسوشيتد برس" على تويتر ان الظواهري قتل في ضربة جوية أمريكية في أفغانستان.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين أن الضربة وقعت في كابول يوم الأحد وانه من المعتقد ان الظواهري لقي حتفه، في وقت قال كبير المتحدثين باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن الولايات المتحدة شنت هجوما بطائرة مسيرة على مبنى سكني في العاصمة الافغانية يوم الأحد، وادان في بيان الهجوم باعتباره انتهاكا "للمبادئ الدولية" واتفاق 2020 المتعلق بانسحاب القوات الأمريكية.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن مسؤول أميركي رفيع أن الولايات المتحدة نفذت عملية "ناجحة" ضد "هدف مهم لتنظيم القاعدة" في أفغانستان.

وقال المسؤول إنه "خلال نهاية الأسبوع، نفذت الولايات المتحدة وفي إطار مكافحة الارهاب عملية ضد هدف مهم بتنظيم القاعدة في أفغانستان. العملية كانت ناجحة ولم يسجل وقوع إصابات بين المدنيين".

وتأتي هذه الأنباء قبل أسبوع من الذكرى السنوية الأولى لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان وتركها البلاد تحت سيطرة حركة طالبان التي حاربت القوات الغربية خلال العقدين الماضيين.