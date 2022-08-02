أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن القضاء على زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة نفذتها طائرة مسيرة "درون" على احد المنازل في العاصمة الافغانية كابول.

وكشف بايدن الذي يعاني من تراجع شعبيته، تفاصيل العملية الأولى للقوات الأميركية في افغانستان منذ انسحابها قبل نحو عام، وقال "حددنا موقع الظواهري في وقت سابق هذا العام ونظرنا بحذر في تنفيذ هذه العملية قبل أسبوع، حيث اعطيت اوامري ونفذت العملية يوم السبت"، ولفت الى انه ابلغ الكونغرس بالعملية. وأكد أنه لم يكن هناك ضحايا من المدنيين في عملية قتل الظواهري، "المسؤول عن مقتل الكثير من الأميركيين، وهو متورط مع اسامة بن لادن في هجمات 11 سبتمبر". واعتبر ان ذلك سيسمح لعائلات الضحايا "بطي الصفحة".

وتعهد بمواصلة الحرب على الارهاب بالقول "لن نسمح لأفغانستان أن تظل ملاذا للإرهابيين" مؤكدا ان الولايات المتحدة ستواصل ملاحقة واستهداف تنظيم القاعدة والارهابيين اينما كانوا.

وقال بايدن في خطاب مقتضب من البيت الابيض حيث يخضع للعزل نتيجة اصابته بكورونا: "العدالة تحققت وهذا الارهابي تم القضاء عليه".

وكان مسؤولون أميركيون أكدوا أن الظواهري لقي حتفه في غارة بطائرة مُسيرة شنتها وكالة المخابرات المركزية "سي اي ايه" على الحي الديبلوماسي في كابول أفغانستان، في أكبر ضربة للتنظيم المتطرف منذ مقتل مؤسسه أسامة بن لادن في 2011.

وكشفت وسائل اعلام اميركية ان الطائرة المستخدمة في الغارة لا تعود لوزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" وانما هي طراز متطور خاص بالاستخبارات الأميركية تخترق الأجواء ويصعب رصدها، وأن الصاروخ المستخدم من نوع "هيل فاير". وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" ان الصاروخ مزود بشفرات طويلة يصيب الهدف عبر تتبع الحركة لتقليل الأضرار الجانبية. وكشفت صحيفة "وول ستريت" بدورها ان الظواهري كان يتردد على الحي الديبلوماسي في كابول والمنزل المستهدف قبل ايام من الغارة، وتحدثت مصادر عن رصده منذ شهر ابريل.

ولاحقا أكد مسؤول اميركي ان الظواهري استهدف بصاروخين حينما كان على شرفة المنزل الذي كان يختبئ فيه ان عائلته كانت داخل المنزل.

وعلى صعيد ردود الأفعال ، رحب السيناتور ليندساي غراهام بالعملية وقال "تهانينا لإدارة بايدن وللأمريكيين الشجعان الذين شاركوا في العملية ضد الظواهري". وحذر غراهام من ان "الجماعات الارهابية تزداد قوة في افغانستان تحت سيطرة "طالبان" مايشكل تهديدا على الولايات المتحدة .

وأثارت العملية تساؤلات بشأن ما إذا كانت طالبان توفر للتنظيم الملاذ بعد استيلائها على كابول في أغسطس 2021، خاصة وان المنزل المستهدف والذي يعتقد ان الظواهري كان متخفيا فيه يملكه أحد كبار مساعدي سراج الدين حقاني وزير الداخلية الأفغاني.

وفي بيان، أكد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد وقوع الضربة وأدانها بشدة باعتباره انتهاكا "للمبادئ الدولية".

وقال عبد النافع تاكور المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية في وقت سابق "أصيب منزل بصاروخ في شيربور. لم تقع إصابات لأن المنزل كان خاليا".

واتهم مسؤول اميركي كبير، مسؤولين كبار في حركة طالبان بانهم كانوا على علم بوجود الظواهري في كابول. وقال ان اعضاء في شبكة حقاني المنضوية تحت لواء طالبان وفروا الدعم اللازم للتغطية على وجود الظواهري في كابول.

وساعد الظواهري، وهو طبيب وجراح مصري، في تنسيق هجمات 11 سبتمبر 2001 والتي خُطفت فيها أربع طائرات مدنية قبل الاصطدام بها في برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) كما سقطت واحدة من الطائرات في حقل في بنسلفانيا، مما أدى إلى مقتل قرابة ثلاثة آلاف شخص.