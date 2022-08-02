رحبت المملكة العربية السعودية باعلان الولايات المتحدة قتل زعيم القاعدة ايمن الظواهري في افغانستان.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية "واس" عن ترحيب المملكة بإعلان رئيس الولايات المتحدة جو بايدن "عن استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري، الذي يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وعدد من دول العالم الأخرى قتل على إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بمن فيهم مواطنون سعوديون."

وأكدت حكومة المملكة أهمية تعزيز التعاون وتضافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها، مهيبة بجميع الدول التعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهابية.