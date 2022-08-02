استقر سعر صرف الدولار الأميريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 0.306 دينار في حين ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.33 في المئة لمستوى 0.314 دينار مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.51 في المئة لمستوى 0.375 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.322 دينار والين الياباني عند مستوى 0.0022 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.