توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية لنهار اليوم الثلاثاء، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

أما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة ورطبا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 42 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 32 درجة مئوية.