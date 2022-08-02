تنتشر الخدع البصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث إنها تعتبر بمثابة ألعاب تنشيطية، تختبر مهارات العقل والقدرة على التركيز.

والخدعة التي اخترناها اليوم، نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، هي أنه عليك العثور على الطائر المخفي وسط الثلج في الصورة.

والأهم هو أن تكتشف الطائر المخفي في غضون 8 ثوانٍ، حيث اعتبر العديد ممن خاضوا هذا الاختبار أن هذه المدة القصيرة كافية للوصول للحل.

إنه مشهد جميل لحقل ثلجي به بعض الصخور وأغصان الأشجار في كل مكان. أخبرنا ما إذا كنت قد لاحظت الطائر في 8 ثوانٍ فقط.

سواء لاحظته أم لا، يمكن أن تساعدك مثل هذه الاختبارات على تنشيط تركيزك وعقلك.