من المقرر أن تعلن كل من الأوروغواي والأرجنتين وتشيلي والباراغواي، رسميا اليوم ترشيحها المشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2030.

وسيتم الإعلان الرسمي عن هذا الترشيح، بملعب سنتيناريو في مونتيفيديو، حيث أقيمت المباراة النهائية عام 1930 بين الأوروغواي والأرجنتين.

ويهدف الترشيح المشترك للدول الأربع أيضا إقامة المباراة النهائية لنسخة 2030 على الملعب ذاته.

وكتب رئيس الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم "كونميبول"، أليخاندرو دومينغيس، على "تويتر": "في الوقت الذي نحتفل فيه بالذكرى المئوية لتأسيس كأس العالم، يجب أن يعود إلى موطنه الأصلي، أميركا الجنوبية".

وقال وزير الرياضة الأوروغوياني سيباستيان باوسا: "ما يجب أن نركز عليه هو الذكرى المئوية لكأس العالم، سيكون الاحتفال بمرور 100 عام على أول كأس عالم هنا، عودة إلى الأسطورة، والعودة إلى الجذور".

وكانت الدول الأربع التزمت قبل أكثر من ثلاث سنوات بتأسيس لجنة منظمة محلية للتنسيق مع الهيئة الحاكمة للعبة في أميركا الجنوبية للتخطيط لترشيحها.