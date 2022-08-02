دعت وزارة الشؤون الاجتماعية جميع المواطنين والمقيمين لضرورة توخي الحيطة الحذر من جراء ما تقوم به بعض الحسابات المزورة والمشبوهة التي تقوم بانتحال صفة الوزارة في موقع «فيسبوك» وبعض المواقع الإلكترونية، من خلال وضع إعلانات غير حقيقية تعلن عن تقديم منحة مالية وتطلب من خلالها إرسال رقم الهاتف وبعض المعلومات الشخصية بهدف الاحتيال والقرصنة الإلكترونية.

وأكدت الوزارة انها لم تقم بوضع مثل هذه الإعلانات أو طلب مثل هذه المعلومات في جميع حساباتها الرسمية، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت اجراءات قانونية سابقة تجاه بعض الحسابات.

وستقوم الوزارة باتخاذ نفس الاجراءات عبر القنوات القانونية تجاه حسابات قامت بنشر مثل هذه الاعلانات مؤخرا.

كما ناشدت الوزارة المواطنين والمقيمين بالابلاغ عن مثل هذه الحسابات التي تنتحل صفة الوزارة في المواقع الالكترونية بهدف الاحتيال.