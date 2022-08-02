انطلاق حملة إزالة تعديات المناطق البرية وإغلاق السراديب المخالفة في "الاستثماري"

جولات على مخالفات البناء على أسطح العقارات الاستثمارية بالتعاون مع "الإطفاء" من الخميس



بداح العنزي

أعلن مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي عن انطلاق خطة البلدية والتي تعنى بتشديد الرقابة وتطبيق القانون واللوائح والنظم المعمول بها، وتنفيذ خطة متكاملة للتصدي لكافة مظاهر المخالفات والتجاوزات على اراضي الدولة وازالة التعديات في المناطق البرية.



وشدد م.المنفوحي فى تصريح صحافى بعد ترؤسة اجتماع اللجنة التنسيقية بحضور المسؤولين فى الجهاز التنفيذي ضرورة عودة الهيبة للقانون والقضاء على جميع المخالفات والتجاوزات .



واستعرض المنفوحي خطة الفرق الرقابية لتطبيق القانون والتصدي للمخالفات من خلال الحملات التى ستنطلق خلال الفترة المقبلة، كاشفا عن بدء فرق البلدية الرقابية بتكثيف جولاتها الميدانية وإغلاق السراديب المستغلة تجاريا في المباني الاستثمارية، ومخالفات البناء على أسطح العقارات الاستثمارية بالتعاون مع قوة الاطفاء العام، اعتباراً من غد الخميس.



وقال بأنة تقرر تشكيل فرق ميدانية للبدء في تنفيذ خطة ازالة التعديات في المناطق البرية في محافظات الجهراء والاحمدي والفروانية والتي ستستمر ثلاثة اشهر، مشيراً لإتمام فرق البلدية جهوزيتها لانطلاقالحملة بشكل واسع الاسبوع المقبل من خلال توفير المعدات والاليات اللازمة لعملية ازالة التعديات وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخري طبقا لجدول زمني معد ووفقا للمواقع المرصودة من قبل الفرق الرقابية في المناطق البرية وتوجية الانذارات لازالتها .



وتمنى م.المنفوحي من المخالفين سرعة الاستجابة والتعاون مع فرق البلدية، تجنبا للمساءلة القانونية، مشددا على أنه لن يكون هناك اي تراخ او تهاون في عملية ازالة المخالفات والتعديات في مناطق البر، مثمناً التعاون الذي ابدتة الجهات الحكومية لإنجاح خطة البلدية فى تطبيق القانون.