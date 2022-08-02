اعلن د. محمد الشطي رئيس مجلس ادارة جمعية المنابر القرآنية عن طرح الجمعية لمشروعها القرآني الجديد " كفالة معلم القرآن" بعد ان بلغ عدد حلقاتها القرآنية داخل الكويت 47 حلقة يدرس بها 17130 طالبا وطالبة من مختلف شرائح المجتمع.

وبين د. الشطي أن في الجمعية خمسة مشاريع قرآنية رئيسة تخدم كافة الشرائح المجتمعية منها:



مشروع مواهب القلوب والمخصص لذوي الاحتياجات الخاصة من فئات الصم والبكم والمكفوفين ويبلغ عدد الذين يستفيدون منه الان 137 طالبا وطالبة.



ومشروع غلمان القرآن المخصص للاولاد الصغار ويستفيد منه اكثر من 190 تلميذا.



ومشروع جنان القرآن الموجه للفتيات ووصل عدد المستفيدات منه 295 طالبة.



بجانب مشروع عالية القراءات والذي تخصصه الجمعية لحلقات الاسناد والذي استفاد منه خلال النصف الاول من هذا العام 57 حافظا لكتاب الله حصلوا على اجازات واسانيد من مشايخ متقنين ومجازين تابعين للجمعية .

بالاضافة الى مشروع ام الكتاب الذي تخصصه الجمعية لتصحيح تلاوة فاتحة الكتاب وقد استفاد منه اكثر من 2390 مشاركا خلال نفس الفترة .

واوضح د. الشطي ان الجمعية تقدم مشاريع علمية اخرى تخدم نشر علوم القران ومنها مشروع مجالس الاستماع الذي تتم فيه قراءة الكتب العلمية المتخصصة في علوم القران فقد شارك فيها خلال الستة اشهر الماضية 11813 مشاركا ، فيما كان عدد المستفيدين من الدورات العلمية المتخصصة التي تقدمها الجمعية كذلك 4446 مشاركا ليكون اجمالي الذين شاركوا في المشاريع القرانية للجمعية في نفس الفترة قرابة العشرين الف مشارك ومشاركة .

ودعا د. الشطي اهل الخير من المحسنين والداعمين لمشاريع الجمعية الى تبني مشروع كفالة معلمي القرآن حتى تتمكن الجمعية من سد حاجة الكثير من الراغبين في الالتحاق بحلقاتها القرآنية وينتظرون على قوائم الانتظار بسبب عدم توافر العدد الكافي من المعلمين والمشايخ مشيرا الى الاجر العظيم والثواب الكبير الذي ينتظر كافل المعلم والذي يتساوى مع اجر المعلم نفسه بفضل الله ورحمته واعدا بالمزيد من الانجازات الطيبة في خدمة كتاب الله تعالى .