اجتمع رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد الثلاثاء مع وكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي بحضور القيادات والضباط المكلفين من الجانبين لمتابعة بروتوكول التعاون وذلك للمتابعة والإشراف على تنفيذ البروتوكول بين قوة الإطفاء العام والحرس الوطني.



وقد تضمن الاجتماع السنوي الإشراف على تطوير سبل التعاون من خلال تحديث بنود البروتوكول لمواكبة التطوير في جميع أوجه التعاون بين الجهتين ومواكبة طبيعة التعامل مع الحوادث في ظل المستجدات بعلوم الإطفاء والوقاية من المخاطر وتطوير الآليات والمعدات المستخدمة وتطوير برامج التدريب والتأهيل العلمي من خلال الدورات العسكرية التخصصية لدى الجهتين، بالاضافة الى التوسع في اكتساب الخبرات الميدانية في التعايش العملي للضباط والأفراد أثناء التعامل مع الحوادث الكبرى وممارسة العمل الميداني الوقائي لحماية المباني والمنشآت.



وقد أشاد الفريق خالد المكراد بالدور الفاعل والمجهود المتميز للحرس الوطني من خلال ما تم لمسه عبر تعاون السنوات الماضية، ما يعزز العمل العسكري بين الجانبين ويرفع الجانب الأمني وينعكس على تحقيق الأمن المجتمعي في دولتنا الغالية.



بدوره، شكر الفريق هاشم الرفاعي جهود القيادات والضباط المكلفين من الجهتين على تنفيذ بروتوكول التعاون، وطالبهم بتكثيف وتعزيز سبل التعاون وتسخير الإمكانيات لتشمل اكبر عدد ممكن من القطاعات والوحدات التابعة للجهتين.